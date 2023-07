Quattro arresti tra Torino e la Riviera Ligure di Ponente per estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso ed usura

Operazione antimafia in corso da questa mattina tra Piemonte e Liguria. La Dda di Torino con il comando provinciale dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip, nei confronti di quattro persone, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d’azzardo. Gli arresti sono stati effettuati anche in Liguria tra Albenga e Laigueglia Nell’inchiesta rientra anche una cooperativa sociale fondata a Torino e messa in liquidazione nel 2020 che reimpiegava dei carcerati nel mondo della ristorazione, aggiudicandosi l’appalto del ristorante all’interno del carcere e del bar all’interno del Palazzo di Giustizia. Altri complici dei quattro arrestati hanno ricevuto l’avviso di garanzia e sono stati perquisiti.

