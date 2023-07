Genova, beve troppo: aggredisce la sua compagna

Posted on

“Posso dirvi solo una cosa, dal profondo del cuore, dopo quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi perché il Covid esiste ed è bruttissimo, io sto ancora a letto e non riesco a muovermi bene però grazie ai dottori e al professor Bassetti mi sto riprendendo, non è uno scherzo, ragazzi non è uno scherzo […]