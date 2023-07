A12, riaperta alle 6 la seconda corsia in direzione di Genova tra Recco e Genova Nervi

Oggi alle 6 è prevista la riapertura della seconda corsia in direzione Genova sulla A12, nella galleria dove aveva preso fuoco il pullman. Regione Liguria è in costante contatto con Aspi per verificare lo stato dei lavori. Grazie agli oltre 100 tecnici e operai che hanno lavorato senza sosta anche in queste notti per concludere l’intervento nel minor tempo possibile. Per consentire le ultime operazioni, l’autostrada A12 nel tratto compreso tra i caselli di Recco e Genova Nervi, in direzione Genova è rimasto chiuso dalle 2 alle 6.