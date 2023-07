Genova,Musica, dal 6 al 9 luglio torna la rassegna “International music festival”

La IX edizione della rassegna “International musica festival”, organizzata dalla Filarmonica sestrese prenderà il via giovedì 6 luglio.

La rassegna porterà in città 800 musicisti provenienti da cinque diverse nazioni.

Nelle quattro giornate di festival – dal 6 al 9 luglio – infatti, si esibiranno bande statunitensi, sudafricane, svizzere, francesi e tedesche, oltre a quelle provieniti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Trentino-Alto Adige e del Lazio. A loro si uniranno anche cinque bande genovesi.

«Dopo uno stop dovuto al Covid – dice l’assessore alle Tradizioni, alle Pro Loco e al Commercio Paola Bordilli – siamo molto felici di poter ospitare nuovamente questa tradizionale manifestazione del luglio genovese. La musica è una componente essenziale nelle nostre vite, è fonte di gioia e poterne beneficiare nelle nostre vie e piazze porterà allegria e spensieratezza ai nostri concittadini e non solo. Questa rassegna sarà un’occasione preziosa per poter ascoltare musica proveniente da diverse parti del mondo e dell’Italia e sarà occasione anche per arricchire il nostro bagaglio musicale. Voglio ringraziare la Filarmonica sestrese per l’impegno costante che profonde per organizzare rassegne importanti come queste e per essere sempre al nostro fianco».

«Il base al lavoro che abbiamo fatto – prosegue il presidente dell’IMF Roberto Parodi – sarà una cosa bellissima. Per quattro giorni Genova vivrà le sue tradizioni e lo farà in maniera completamente rinnovata portando tanti giovani musicisti in piazza. Portiamo avanti i valori della cultura, della tradizione, dell’associazionismo, dell’aggregazione e dei buoni insegnamenti».

«Siamo lieti di presentare questa IX edizione del Filarmonica Sestrese International Music festival, perché è un evento che incarna l’eccellenza e la passione per la musica – spiega Alessandro Leveratto, tra gli organizzatori della rassegna -. Dal 6 al 9 luglio, Genova e la splendida regione della Liguria accoglieranno con entusiasmo complessi musicali e band provenienti da diverse nazioni, creando un connubio di suoni e culture senza precedenti. In un’atmosfera intrisa di maestosità, avrete l’opportunità di lasciarvi trasportare dalle melodie inarrivabili di talentuosi artisti provenienti da diverse parti del mondo. Genova, celebre per la sua ricchezza artistica e culturale, fornirà un contesto ideale per esplorare la complessità e la profondità dell’arte musicale. Unitevi a noi per un’esperienza che celebra l’armonia, l’eleganza e l’emozione della musica. Siete tutti invitati a partecipare al Filarmonica Sestrese International Music Festival, dove il prestigio e la bellezza si fondono per creare un’esperienza indimenticabile nel panorama musicale internazionale».

«Per noi è un orgoglio incredibile poter riprendere questo percorso che portiamo avanti da oltre 20 anni – conclude il direttore artistico della rassegna Matteo Bariani -. Il numero di adesioni e di formazioni che arrivano anche dall’estero è stato elevato per cui potremo offrire tantissime situazioni musicali che partono dal folklore e arrivano alla musica classica passando ai fiati. Anche quest’anno ci sarà la big band americana e il jazz sarà uno di quei generi che caratterizzeranno a questo festival. Noi eseguiamo qualsiasi genere musicale, per cui, di riflesso, anche i gruppi che ospitiamo appartengono a un ventaglio musicale molto ampio e che favorisce la fruibilità, gratuita, a 360°»

. Gli eventi saranno tutti gratuiti e si comincerà giovedì 6 luglio a Sestri Ponente con la cerimonia di apertura della rassegna, in piazza Tazzoli. Sfileranno dalle due estremità di via Sestri la tedesca Fanfarengard e kla City of Rome Pipe Band. Venerdì 7 luglio, invece, i gruppi musicali sfileranno in via Garibaldi, alle 10, per poi ritrovarsi alle 10.30 a palazzo Tursi. Saranno presenti la Filarmonica sestrese, la Fanfarengarde e la City of Rome Pipe band. Nel pomeriggio le band si sposteranno a Rapallo, Recco, Cogoleto e Noli. La sera, invece, la City of Rome Pipe band sfilerà partendo da Porto Antico passando per via San Lorenzo e piazza De Ferrari a partire dalle 20.30. Sabato 8 luglio, a partire dalle 10, si terranno i concerti nel cortile maggiore di palazzo Ducale. Dalle 17.30, invece, partirà la sfilata che partendo dal Porto Antico, percorrerà il passaggio pedonale alla destra di palazzo san Giorgio, piazza Raibetta, via san Lorenzo, via cardinal Boetto, piazza De Ferrari, via XX settembre per finire all’incrocio tra via Brigata Liguria e via Fiume. B Dalle 20.30, in piazza Matteotti, si terranno i concerti di: City of Rome Pipe band, Filarmonica sestrese (21.15), Philadelphia Jazz Orchestra. Domenica 9 luglio, a partire dalle 10, le bande si esibiranno nel cortile maggiore di Palazzo Ducale

. Le bande partecipanti sono: City of Rome Pipe band (Roma); Associazione bandistica città di Mentana (Roma); Ondine Genovoise (Svizzera); Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti; Banda Sociale Aldeno (Trento); Banda Musicale N.S. Guardia di Pontedecimo; Società Filarmonica Borgonese Susa (Torino); Corpo bandistico città di Rapallo; Academy Parade Band (Varese); Fanfarengarde (Germania); Banda “Gioacchino Rossini” di Recco; H.M. deReignier-Esary (Francia); Turinstars (Torino); Arbaga Band (Torino); Philadelphia Jazz Orchestra (Usa); Filarmonica sestrese.

Il prossimo appuntamento con la Filarmonica sestrese, accompagnata da Alberto “Napo” Napolitano, sarà la serata dedicata a Fabrizio De André “…in viaggio con Faber” del 31 luglio che si terrà alle 21 alla piazza delle feste di Porto Antico.

