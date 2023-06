Università di Genova e Istituto Idrografico della Marina insieme a bordo di Nave Vespucci per attività di ricerca

«Al fine di valorizzare al meglio il proprio tesoro di competenze e conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche sul mare, l’Università di Genova ha di recente sviluppato al suo interno un approccio innovativo per favorire la cooperazione tra scienziati e di conseguenza potenziare le attività di ricerca e formazione, istituendo un centro strategico denominato “Centro del Mare”» – dichiara Marco Giovine, presidente del Centro del Mare dell’Università di Genova e coordinatore per parte UniGe del progetto Vespucci –. «Questa modalità di aggregazione ci ha permesso di affrontare in modo più efficace sfide complesse laddove l’interdisciplinarità rappresenta l’unica modalità possibile per rispondere alla richiesta. Questo progetto, sviluppato insieme all’Istituto Idrografico della Marina, rappresenta un esempio concreto di questo approccio, dove si fondono in un unicum armonico l’attività di ricerca scientifica avente per oggetto le scienze del mare e della navigazione che utilizza tecnologia avanzata, con le metodologie di studio più tipiche delle scienze sociali e umane».