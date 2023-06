The Ocean Race, i Palazzi dei Rolli a Genova aprono i portoni

Posted on

Terzo approdo per la nave Geo Barents, utilizzata da Medici senza Frontiere, che salva vite nel Mediterraneo. Ieri ha salvato in acque internazionali 13 persone, compresi due minorenni non accompagnati e due donne. La nave dista dal porto ligure tre giorni e mezzo di navigazione, arriverà a La Spezia martedì nel tardo pomeriggio. Informazioni […]