Savona, presentata la XII edizione di Voxsonus Festival

Prende il via in Liguria la 12° edizione di Voxonus Festival – Dalle Alpi

al Mare, la stagione dell’Orchestra Sinfonica di Savona dedicata alla musica barocca. Un itinerario

artistico da giugno a dicembre per riscoprire il fascino della classicità arrivando fino ai grandi

compositori del Novecento. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori coinvolti, dando vita a

narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riportare alla luce quelle inedite o

misconosciute pagine della musica strumentale italiana, dimostrandone la piena vitalità compositiva,

concettuale e interdisciplinare. Oltre ai sindaci dei Comuni coinvolti, hanno preso parte alla

conferenza stampa di presentazione il Prefetto di Savona Enrico Gullotti e il Questore di Savona

Alessandra Simone, oltre agli assessori del Comune di Savona Nicoletta Negro e Maria Gabriella

Branca.

La struttura. 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati, tra cui il Ministero

della Cultura, Regione Liguria, Regione Piemonte e i Comuni coinvolti. Sono, questi, i numeri del

Voxonus Festival 2023. Le attività sono inoltre sostenute dalla Fondazione De Mari, da Fondazione

CRT, Fondazione CRC e Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi. Le

formazioni musicali sono composte da artisti di levatura internazionale. Per la buona riuscita del

festival vengono coinvolti partner come il Collegio Universitario Einaudi di Torino, il Teatro

dell’Opera Giocosa di Savona, l’Accademia del Ricercare, Rotary Club Savona, Rotary Club Saluzzo

e Associazione Collegium Artium.

L’identità dei luoghi. Liguria, Piemonte e – per la prima volta – Puglia. La mappa del comprensorio

savonese unisce la Cappella Sistina e il Santuario di Savona, piazza della Concordia ad Albissola

Marina, Villa Groppallo e la chiesa di San Maurizio a Vado Ligure; Forte San Giovanni,

Castelfranco e la caratteristica chiesa di San Lorenzo a Finale Ligure; Villa Rosa (Museo dell’Arte

Vetraria Altarese) ad Altare e ancora il centro storico di Sassello, Quiliano con la sua piazza Gramsci

e la colorata piazza Sant’Ambrogio a Varazze.

Il Barocco è digitale. Di pari passo con l’evoluzione delle arti, Voxonus si sviluppa affiancando al

rilancio del patrimonio culturale l’innovazione digitale. Questa scelta porta a minor consumi e

permette di creare una linea sistematica tra protagonisti e fruitori: un network che dall’offline passa

all’online. La comunicazione tende all’inclusività e all’accessibilità grazie ai nuovi linguaggi

multimediali.

Un mare di storia. Voxonus Festival nasce nel 2011 ad Albissola Marina all’interno del progetto

Academia di musici e cantori. Una realtà improntata su musiche e strumenti del Sette-Ottocento.

Voxonus è uno dei più riconosciuti brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, attiva nel circuito della

produzione musicale concertistica internazionale. Spazia dalla cameristica alla sinfonica fino alla

lirica, collaborando negli anni con realtà come Orchestra Nazionale della Rai, Teatro La Fenice e il

Maggio Musicale Fiorentino. Ogni musicista è in grado di esaltare la scrittura post e tardo barocca,

anche in chiave crossover e classica, con strumenti dalla montatura originale e con prassi informata.

«Voxonus Festival è uno dei primi esempi di imprenditoria culturale legati a un’area geografica

diffusa. Si è sviluppato partendo dalla Liguria fino a toccare importanti poli culturali italiani come

Torino, Milano e la provincia di Cuneo. In queste aree, il festival si conferma realtà di produzione

musicale interregionale, punto di incontro tra ricerca accademica e dialogo con i territori. Questo è,

per me, il significato del nostro brand: non immobilità, ma evoluzione. Gli ultimi anni sono stati

drammatici per l’industria musicale, eppure attraverso professionalità e passione siamo stati in grado

di riunire le forze superando ostacoli che sembravano insormontabili. La musica abbatte barriere e

scardina le porte delle divisioni creando cittadini consapevoli, uniti dalla volontà di guardare al futuro

attraverso la cultura. Di questo vogliamo farci portavoce continuando a creare sinergie fra territori»,

commenta Claudio Gilio, direttore artistico Voxonus Festival e presidente Orchestra Sinfonica di

Savona.

«Regione Liguria è al fianco di grandi realtà come Voxonus Festival. Cartelloni di qualità come quello

oggi presentato arricchiscono il territorio di cultura e arte, allargando e alzando il livello dell’offerta

d’intrattenimento della Provincia e dell’intera Regione. Non solo, perché l’entrata della cittadina di

Varazze in questo circuito nazionale, da varazzino nonché ex sindaco, mi riempie d’orgoglio. Questo

Festival è la dimostrazione che la cultura messa a sistema, anche attraverso sinergie extraterritoriali,

è la carta vincente per rendere il nostro territorio sempre più ricco e appetibile». Così Alessandro

Bozzano, consigliere di Regione Liguria.

Aggiunge Marco Russo, sindaco di Savona: «Siamo lieti e anche onorati che a Savona venga

presentato un prestigioso festival come il progetto Voxonus. È un itinerario tra luoghi, territori diversi

e prestigiosi ambienti tenuti insieme da una visione musicale di altissimo profilo e sempre in

evoluzione. Già lo scorso anno il Voxonus ha toccato il territorio della città di Savona, siamo contenti

che lo attraversi nuovamente e ci auguriamo in futuro che si leghi sempre di più alla città, così come

per altre numerose attività dell’Orchestra, che con questa produzione conferma la sua costante ricerca

di qualità e innovazione al servizio del territorio».

«Il Voxonus Festival è un’assoluta eccellenza nella programmazione degli eventi estivi della nostra

provincia. La ricchissima stagione musicale che propone ogni anno, dedicata alla musica barocca, è

appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati che popolano il nostro territorio durante l’estate.

Ma negli anni, il festival organizzato dall’Orchestra Sinfonica ha saputo valicare i confini liguri per

raggiungere nuove mete. Un orgoglio tutto savonese che conferma la grande propensione degli enti

del nostro territorio a fare della cultura non solo mezzo di cura e benessere sociale ma anche volano

per il turismo e l’economia. Questa missione, che è anche la nostra come Fondazione De Mari, è

fondamentale per rendere il nostro territorio sempre più conosciuto, attrattivo e accogliente», spiega

Luciano Pasquale, presidente della Fondazione Agostino De Mari.

«La collaborazione con Orchestra sinfonica di Savona e la partecipazione al Voxonus Festival

costituiscono un elemento importante per valorizzare la musica dal vivo e due importanti luoghi della

cultura del territorio della Direzione regionale Musei Liguria, Villa Rosa ad Altare e Forte San

Giovanni a Finale. Il protocollo di intesa siglato dalle parti all’inizio di quest’anno ha dato infatti avvio

a una sinergia che si fonda su visioni e valori comuni, dove i musei e i luoghi che conservano le storie

del territorio possono diventare spazi privilegiati in cui vivere la cultura in molteplici forme. Questo

rapporto di amicizia e di collaborazione con una realtà importante come Orchestra Sinfonica di

Savona permetterà anche di incrementare le nostre attività e di far conoscere i nostri siti». Così

Valentina Fiore, direttore dell’Area Archeologica di Nervia e di Villa Rosa – Museo dell’Arte

Vetraria Altarese.

«Iniziata come una scommessa culturale a Villa Faraggiana, il Voxonus è da dodici anni tra i

protagonisti dell’estate albissolese. Un festival itinerante che si sposta anche all’interno del comune

stesso, andando a occupare spazi importanti come piazza della Concordia e l’oratorio di San Giuseppe.

I quattro concerti in programma ad Albissola saranno esempi di squisita bellezza artistica, fruibili

gratuitamente al pubblico come da tradizione» aggiunge Gianluca Nasuti, primo cittadino di

Albissola Marina.

«Il nostro rapporto con l’Orchestra Sinfonica di Savona è iniziato in ambito marittimo e

imprenditoriale con il format Musica in Porto e da alcuni anni ci siamo allargati accogliendo il

Voxonus Festival in due location potremmo dire dall’entroterra al mare, ovvero Segno e Villa

Groppallo. Non potremmo essere più soddisfatti: è stimolante poter collaborare con tanti sindaci del

territorio uniti dalla volontà di fare rete. Cultura significa economia e l’economia traina benessere e

turismo», commenta Monica Giuliano sindaca di Vado Ligure.

«Varazze è una new entry del festival anche se, come spiegato dal maestro Gilio, stavamo lavorando

da tempo a questo ingresso, che oggi ci riempie di orgoglio, tanto più notando la sentita e dinamica

partecipazione di partner e sponsor interregionali. D’altra parte piazza Sant’Ambrogio è uno scorcio

splendido ed estremamente importante per la città, farlo vivere attraverso la musica lo renderà ancora

più suggestivo». Così l’Amministrazione Comunale di Varazze.

«Quiliano sta investendo sulle eccellenze del territorio, dal paesaggio alla produzione

enogastronomica, ma senza dimenticare la bellezza di alcuni monumenti artistici e storici. La proposta

turistica non può fare a meno di entrare in contatto con la cultura e come amministrazione abbiamo

scelto di unirci alla grande ‘famiglia’ del Voxonus per poter guardare oltre i confini del comune,

dialogando e progettando». Così l’Amministrazione Comunale di Quiliano.

