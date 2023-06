Calcio, il 2 luglio verrà presentata la nuova maglia del Genoa

Posted on

Savona. Ieri sera nella sede provinciale del Coni Point di Savona in Via Paleocapa, si è svolta la cerimonia di intitolazione della Sala Riunioni all’indimenticato presidente Lelio Speranza. Alla cerimonia, a cui hanno assistito molte persone del mondo sportivo e non, erano presenti il Delegato provinciale del Coni Point di Savona, Roberto Pizzorno, il presidente […]