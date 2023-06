Genova: avviato il cantiere nell’ex Caserma Rosolino Pilo

La rifunzionalizzazione dell’edificio storico ex caserma Rosolino Pilo, secondo i principi del “Protocollo di Sostenibilità GBC Historic Building®, è stato il tema dell’ OPEN CONSTRUCTION SITE promosso dall’Agenzia del Demanio, che si è svolto lunedì 19 giugno 2023, in via Innocenzo IV, 7 a Genova.

Il programma della giornata, con inizio alle ore 14, ha previsto i saluti istituzionali del Direttore regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio, Giovanni Zito, cui sono seguiti gli interventi di Cristina Bartolini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Riccardo Miselli, Presidente Ordine degli Architetti di Genova e Roberto Burlando, Chapter Liguria GBC Italia.

Si è entrati poi nel vivo dei lavori con l’intervento di Riccardo Blanco Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, che ha parlato sul tema della sostenibilità come approccio sistemico nelle rifunzionalizzazioni del patrimonio pubblico. Il Presidente GBC Italia Marco Mari ha illustrato i principi del protocollo GBC Historic Building®, evidenziando come sia possibile rigenerare un bene storico nel rispetto della sostenibilità e del bene stesso. Federica Ariaudo – MR Energy Systems ha spiegato i criteri di sostenibilità, applicati alla caserma Rosolino Pilo. Davide Tagliaferri – Studio Calvi ha analizzato le principali tematiche del protocollo sviluppate nel cantiere della PILO e illustrato come la progettazione e l’esecuzione dell’opera in BIM (Building Information Modeling, sistema informativo digitale della costruzione) supporti e agevoli gli adempimenti. Matteo Moratti – Studio Calvi è entrato nel dettaglio degli interventi strutturali, mentre Sonia Zotti – Tecnoedile, si è focalizzata sull’impegno delle imprese. L’Appaltatore ha raccontato come il protocollo cambi l’approccio al cantiere tradizionale, quali sfide ponga, come affrontarle e risolverle.

Terminate le relazioni della parte progettuale, i presenti hanno potuto visitare il cantiere, i cui caratteri salienti sono stati illustrati dai Progettisti, dall’Impresa esecutrice, dai consulenti GBC Historic Building®e dai rappresentanti dell’Agenzia del Demanio, ottenendo al contempo il riconoscimento dei crediti formativi per l’aggiornamento professionale.

Nell’edificio restaurato troveranno posto una serie di uffici del Ministero dell’Interno (Dia, Prefettura, commissariato). Il risparmio dei fitti passivi sarà di circa 600.00 euro annui.

