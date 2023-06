Imperia, la Guardia di Finanza ha celebrato il 249° anniversario della fondazione: il bilancio di un anno di attività

Presso la Caserma del Comando Provinciale di Imperia, in Piazza E. De Amicis, è stato celebrato oggi il 249°

anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Alla presenza di una rappresentanza di militari

in servizio e di quelli in congedo, il Comandante Provinciale, Col. Walter Mazzei, ha nell’occasione illustrato le

attività svolte nel corso del 2022 e nei primi mesi dell’anno in corso.

Di seguito il bilancio operativo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 delle attività istituzionali svolte dal

Comando Provinciale di Imperia.

GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO” CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E

IMPRESE

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di finanza di Imperia ha eseguito 1.073 interventi ispettivi

e 166 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia:

un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire

la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE

La Guardia di Finanza di Imperia ha eseguito 227 verifiche e controlli fiscali, segnalando un’imposta evasa

stimata di circa 16 milioni di euro ed un’imposta sul valore aggiunto constatata per circa 18,5 milioni di euro. In

tale contesto è stato scoperto 1 caso di evasione fiscale internazionale con la conseguente segnalazione di circa

12 milioni di euro da sottoporre a tassazione.

Sono stati individuati 38 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente

sconosciuti al fisco e 97 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 35, mentre i 38 interventi in materia di accise e a tutela del mercato

dei carburanti hanno permesso di sequestrare 691 kg di prodotti energetici; 55 sono, invece, i controlli doganali

sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla

sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di 9 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e all’arresto di 1 soggetto.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 52 soggetti, di cui 16 denunciati

all’Autorità giudiziaria.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale non ha

riguardato solo i bonus fiscali ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da

garanzia, oggetto di 47 controlli, che hanno portato alla denuncia di 1 persona.

Complessivamente, gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 178, cui si aggiungono 17 indagini

delegate dalla magistratura: 114 soggetti sono stati denunciati mentre 4 sono stati segnalati alla Corte dei conti

per danni erariali.

Le frodi scoperte in materia di spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 1.383.760.

I controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l’INPS, hanno riguardato, in maniera selettiva,

soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Nel complesso, sono stati scoperti illeciti per € 1.376.711 – di

cui 1.097.034 indebitamente percepiti e 279.677 fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi – e sono state

denunciate 104 persone.

Un impegno importante è stato dedicato al controllo degli appalti, anche in ragione del ruolo che rivestiranno tali

procedure nell’ambito del PNRR, in vista del quale la Guardia di finanza sta affinando strumenti di analisi e

moduli operativi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei

progetti e degli investimenti. In tale contesto è già stato stipulato un protocollo d’Intesa con il Comune di

Ventimiglia, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di

risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR.

Le persone denunciate per reati in materia di appalti e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state

5.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

La strategia perseguita dalla Guardia di Finanza mira al contrasto di ogni forma di infiltrazione, da parte della

criminalità organizzata ed economico-finanziaria, degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali; tale

attività riveste una rilevanza assoluta nell’attuale scenario provinciale, contraddistinto dall’urgente necessità di

salvaguardarne il tessuto economico-sociale attraverso la tutela della sicurezza economico-finanziaria.

Al confine di Stato sono stati eseguiti 220 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni

transfrontaliere relative a 1.166.328 di euro, accertando 4 violazioni e operando sequestri per 45.042 euro.

In tutta la Provincia sono state inoltre analizzate 183 segnalazioni di operazioni sospette rilevando numerose violazioni amministrative.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 23 soggetti, con

l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per 776.386 e proposte di sequestro per 3.144.775.

Ulteriori 366 accertamenti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del

rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 9 soggetti e al sequestro di oltre 750 kg di sostanze

stupefacenti nonché di 4 automezzi.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 46 interventi e 6 deleghe dell’Autorità Giudiziaria,

sottoponendo a sequestro oltre 210 mila prodotti industriali contraffatti o non sicuri, denunciando 52 soggetti.

Per quanto riguarda il contrasto alle organizzazioni dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,

sono stati sottoposti a misura cautelare personale 10 soggetti (operazione ”TALOS”) appartenenti a un sodalizio,

operante tra il ponente ligure e la Francia, dedito al trasferimento oltre frontiera di immigrati clandestini in

condizioni di pericolo o degradanti.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

A partire dal 23 febbraio 2022, in conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare,

la Guardia di finanza di Imperia, limitatamente al territorio provinciale, di concerto con il Nucleo Speciale di

Polizia Valutaria, ha avviato mirati accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei

provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea.

Nel periodo di riferimento, su delega del predetto Reparto Speciale e all’esito della determinazione del Comitato

di Sicurezza Finanziaria, sono state eseguite misure di congelamento di 2 imbarcazioni per un valore

complessivo di oltre 115 milioni di euro.

Informazioni sull'autore del post