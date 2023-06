Posted on

Viabilità cittadina preservata Savona. Continuano i lavori di asfaltatura in città. Dalla prossima settimana via ai lavori in Corso Svizzera. Le operazioni verranno condotte nelle ore notturne per quanto riguarda il procedimento di scarificazione e diurna per quello di asfaltatura. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts