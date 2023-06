The Ocean Race, nove giornate straordinarie si avvicinano per Genova

Nove giornate straordinarie si avvicinano per Genova. Dal 24 giugno al 2 luglio, l’arrivo per la prima volta in Italia di The Ocean Race, trasformerà il capoluogo ligure nella capitale mondiale della vela, meta turistica ambita, con un cartellone di eventi e attività eccezionali.

Nel Waterfront di Levante, l’ex Fiera di Genova ridisegnata da Renzo Piano, verrà ospitato l’Ocean Live Park dove approderanno le imbarcazioni protagoniste della regata transoceanica più dura al mondo definita l’Everest della Vela. Quest’anno The Ocean Race celebra il suo 50º anniversario, annoverando anche alcune imbarcazioni “Legends” come New Zealand Endeavour e Rolly Go, per celebrare questa data storica. Sarà un’occasione di festa per tutta la città di Genova, con un programma straordinario di eventi dedicati alla cultura, all’arte, alla musica e all’intrattenimento.

In questa straordinaria cornice la Federazione Italiana Vela organizzerà una serie di iniziative presso l’Ocean Live Park, all’interno del FIV Experience Village posto nel Padiglione Jean Nuovel.

Saranno presenti, per l’occasione, i due progetti Academy di punta della Federazione: la Foil e la Para Sailing. La Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa rappresenta l’eccellenza nella vela volante che con le sue barche sarà una presenza importante alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La Para Sailing Academy, introdotta quest’anno per la prima volta, rappresenta il progetto della vela aperta a tutti.

La Mini 6.50 Academy Ropeye, organizzata sulle imbarcazioni della classe Mini 6.50 Italia, sarà occasione per la Federazione Italiana Vela di offrire agli atleti e appassionati provenienti dal mondo velico, l’opportunità di provare l’ebrezza di navigare su queste splendide imbarcazioni considerate il primo approccio verso la vela oceanica.

Tutti gli appassionati del nostro sport e della cultura legato ad esso potranno partecipare ai laboratori organizzati all’interno dello spazio dei Maestri d’ascia, dove le mani sapienti dei carpentieri del legno avranno modo di condividere il patrimonio culturale delle vecchie tecniche di costruzione attraverso la realizzazione di attrezzature, remi e armi.

A partire dal giorno 24 giugno al 2 luglio una speciale edizione del Vela Day: i visitatori, senza distinzione di fascia di età, avranno la possibilità di provare i loro primi bordi grazie all’aiuto prezioso degli istruttori Federali che li accompagneranno in acqua su imbarcazioni messe a disposizione dalla Federazione; a terra saranno presenti due simulatori per i più piccoli.

La sensibilità della FIV con il progetto “La vela nel sangue”, per tutto il periodo della manifestazione, ha fatto in modo che, in collaborazione con la FIDAS, si possa donare il sangue attraverso la presenza di un emovan.

Le sorprese non finiscono qui: il 28 giugno in occasione di una serata di gala presso il Palazzo Ducale, verrà premiato il Velista dell’Anno FIV 2023. Ospiti speciali della serata il Presidente di World Sailing, Quanhai Li.

Il Presidente Francesco Ettorre: “L’appuntamento del Gran Finale di The Ocean Race rappresenta per Genova e per la Vela una delle tappe più attese di quest’anno. La fortuna di poter celebrare i cinquant’anni di questa iconica regata oceanica è anche l’occasione per confermare l’Italia tra le nazioni simbolo del movimento velico internazionale. La Federazione ha pensato a tante attività che possano venire incontro all’interesse degli appassionati, dei turisti e dei genovesi animando un vero e proprio villaggio FIV. Ringrazio per questo il Presidente I Zona Maurizio Buscemi che ha saputo concretizzare tante idee e iniziative. Non posso certo dimenticarmi dell’impegno del Sindaco Marco Bucci e del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che hanno sempre dimostrato per la vela una particolare sensibilità! La forza e la riuscita di questi eventi passa dalla competenza e dalla passione che tutti gli attori riescono a mettere in base alle loro competenze e ruoli. Mi aspetto un grande successo sportivo e di pubblico.”

Date da ricordare per il FIV Experience Village:

Giovedì 22:

• Partenza della regata Mini 222 ROPEYE alle ore 12 davanti a Puntavagno. Una competizione internazionale d’altura riservata alla classe Mini 6.50, che prende il nome dalla lunghezza del percorso, che si svilupperà nelle acque del Mar Ligure avendo le isole di Bergeggi, Gallinara, Tino, Giraglia, Capraia e Gorgona come boe naturali, oltre alla boa oceanografica ODAS-Italia 1 per un totale di 222 Miglia.

Venerdì 23:

• Inizio del corso per Istruttori Para Sailing (dal 23 al 25 giugno): La Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Comitato I Zona FIV, organizza questo corso di specializzazione per fornire formazione e qualifica agli istruttori nel settore del Para Sailing, seguendo gli standard stabiliti dal Sistema di Qualifica dei Tecnici Sportivi del CONI e dal MNA National Sail Programme di World Sailing.

Sabato 24:

• Meeting Provinciale Scuole Vela: Le Scuole di Vela parteciperanno a questo meeting provinciale, che rappresenta il primo incontro con altre Scuole di Vela della provincia. Gli allievi, compresi tra i 6 e i 15 anni, parteciperanno a divertenti attività legate alla vela e alle arti marinaresche.

• Finale del Campionato Italiano di Flotta eSailing: I migliori giocatori della piattaforma Virtual Regatta si sfideranno in questa finale del Campionato Italiano eSailing Offshore e del Campionato Europeo eSailing di Flotta. Durante la giornata, si svolgeranno anche le cerimonie di premiazione di entrambe le competizioni.

Domenica 25:

• Veleggiata delle Vele Latine nel pomeriggio: Un’emozionante rievocazione delle abilità alla conduzione delle tradizionali imbarcazioni a vela latina, che coloreranno il mare di Genova.

Lunedì 26:

• Ore 11:00 minitransat 2023: presentazione dei due italiani partecipanti Luca Rosetti e Alessandro Torresani

• Corso OSR (dal 26 al 27 giugno): Un corso di sicurezza e sopravvivenza in mare volto a formare in conformità al regolamento World Sailing Offshore Special Regulation. Questo corso rappresenta l’unico modo per ottenere la qualifica necessaria, al fine di ottenere la certificazione di World Sailing.

Martedì 27

• Prove pratiche ed esercitazioni del corso sopravvivenza con zattere collettive davanti all’area Fiv Experience Village.

L’arrivo di The Ocean Race a Genova rappresenta un’occasione unica per la Federazione Italiana Vela di mostrare al mondo intero l’eccellenza, la passione e l’entusiasmo che sono proprie della Vela italiana. Saranno nove giornate straordinarie, ricche di emozioni, sport e cultura, che renderanno Genova un punto di riferimento globale per gli amanti della vela e per i turisti provenienti da tutto il mondo. La presenza del FIV Experience Village nel cuore dell’Ocean Live Park sarà un’opportunità unica per il pubblico di vivere da vicino il nostro mondo e di scoprire le iniziative promosse dalla Federazione Italiana Vela.

Un aspetto importantissimo, grazie all’impegno sociale della Federazione Italiana Vela, è rappresentato dalla raccolta di sangue straordinaria in collaborazione con la FIDAS, dimostrando la solidarietà e l’aiuto verso coloro che ne hanno bisogno.

Al Fiv Experience Village sarà esposto anche il ”Nuovo aiuto di Dio’, ultimo leudo navigante che fu costruito nel 1923 a Sestri Levante dal maestro d’ascia Antonio Muzio per conto dell’armatore Marco Zolezzi, per il trasporto di vino dalla Sardegna e dall’isola d’Elba. Durante la guerra fu affondato nel fiume Arno e quindi recuperato ancora quale vinacciere. Nel 1972 venne acquistato da capitan Mosè Borderò che lo restaurò e quindi nel 1984 passò a Gianrenzo Traversaro che fondò l’attuale Associazione Amici del Leudo, con l’intento di salvaguardare questo tipo di imbarcazione a vela latina e più in generale la cultura marinara sestrese. Il “Nuovo Aiuto di Dio” è lungo 15 metri e largo 5 con la coperta a bombé proprio per poter fissare le botti di vino. La storica imbarcazione dal 24 giugno al 2 luglio potrà essere ammirata a Genova in occasione della finale di TheOcean Race.