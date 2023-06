La Spezia, oggi riapre viabilità sul ponte della Fioraia

È stata riaperta oggi la viabilità sul ponte della Fioraia in località Fornaci dopo la mareggiata e il maltempo che avevano colpito la zona nell’ottobre del 2018.

Per il completamento degli interventi Regione Liguria ha stanziato 2 milioni 625 mila euro sono stati destinati alla demolizione del Ponte e alla costruzione di quello nuovo e alla realizzazione del nuovo argine sulla sponda sinistra del Torrente Castagnola.

L’intervento prevede le opere necessarie alla mitigazione di rischio idraulico insistente presso l’asta terminale del Torrente Castagnola con lo scopo di eliminare in modo definitivo le criticità derivanti dalle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi.

“Con la riapertura della viabilità sul ponte della Fioraia – spiega l’assessore alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone – oltre ad alleviare i disagi alla viabilità, andiamo a raggiungere un altro step importante al fine di sanare i pesanti danni patiti dalla costa di Framura dopo la mareggiata del 2018, che aveva sferzato quasi tutto il litorale della nostra Regione.

Ma soprattutto, con questi interventi, aumentiamo la capacità di resilienza del territorio. Ponte Fioraia ne è un esempio evidente visto che, grazie ai fondi di Protezione civile stiamo costruendo una struttura nuova, realizzata con criteri costruttivi moderni.

Un’area che quindi diventerà molto più sicura perché in caso di piena del Torrente Castagnola, il nuovo ponte non impedirà l’afflusso dell’acqua”.

L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte cosiddetto “della fioraia”, a monte del viadotto della linea ferroviaria, il consolidamento dell’argine a monte del ponte carrabile localizzato in sponda sinistra, il consolidamento e riprofilatura dell’attuale briglia, l’inserimento di un breve prolungamento della pista ciclabile, che costituirà un collegamento tra i due comuni, con conseguente sistemazione definitiva della sponda sinistra attraverso l’eliminazione di una parte dei parcheggi, sostituiti dalla pista ciclopedonale e infine la realizzazione dell’asse stradale in sponda sinistra a monte del ponte della fioraia oltre l’ opera di scavalco del Rio Valle del Secchio.

Tali interventi permettono di ottenere la completa riqualificazione dell’asta fluviale nel tratto terminale compreso fra l’ingresso all’area storica di Deiva Marina ed il ponte ferroviario.

“Soddisfazione – spiega il sindaco di Framura Andrea Da Passano – per aver raggiunto l’obbiettivo di aprire la viabilità entro l’estate in corso, alleviando notevoli disagi creati ai residenti e agli operatori economici in questi mesi. L’importanza di questa opera che deve essere ultimata è finalizzata a mettere in sicurezza tutta la zona limitrofa al torrente Castagnola fino alla foce”.

“Si tratta di una giornata importantissima – spiega il sindaco di Deiva Marina Alessandra Avegno – e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di un’opera che ricongiunge due territori, evitando ripercussioni anche al traffico”.

