La CGIL Liguria in piazza a Roma per la manifestazione “Diritto alla Salute”

La Cgil insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’Assemblea ‘Insieme per la Costituzione’ sarà in piazza sabato 24 giugno a Roma per una grande manifestazione nazionale in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale, e per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Centinaia le lavoratrici e i lavoratori che sabato 24 giugno partiranno dalla Liguria verso Roma in occasione della manifestazione prevista per le ore 10 in Piazza della Repubblica. Il corteo raggiungerà Piazza del Popolo, dove si susseguiranno gli interventi dal palco. Quello conclusivo sarà affidato al segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Il processo di mobilitazione che la Cgil e una rete di associazioni ha messo in campo nasce per contrastare le conseguenze dell’autonomia differenziata voluta dal Governo su sanità, scuola, lavoro e ambiente. Lo slogan dal titolo “Insieme per la Costituzione” prevede due manifestazioni pubbliche.

La prima si terrà a Roma sabato 24 giugno a sostegno della sanità pubblica, la seconda il 30 settembre quando la Cgil tornerà in piazza per difendere la Carta Costituzionale.

Cgil Genova e Liguria sono in prima linea con le iniziative locali su sanità e sull’autonomia differenziata e lo saranno anche sabato 24 a Roma a sostegno di un piano che garantisca le stabilizzazioni superando la precarietà, per la salvaguardia della dignità delle persone non autosufficienti e contro la privatizzazione della sanità pubblica.

