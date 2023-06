Genova, Weekend di controlli da parte della Municipale: 32 sanzioni e 24 patenti ritirate

È stato un weekend di controlli serrati sulle strade genovesi, durante il quale la Polizia locale ha commiato 32 sanzioni e ritirato 24 patenti per guida in stato d’ebrezza.

Le sanzioni sono avvenute durante controlli mirati preposti proprio al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool, controlli che sono stati concentrati nelle zone del centro città e del levante, con particolare attenzione ai luoghi della movida estiva.

Come anticipato sono stati individuati 32 conducenti in stato di ebrezza e a 24 di questi è stata ritirata la patente. Sono state anche comminate 11 sanzioni per conduzione di veicoli a velocità elevate.

«La cronaca recente – spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Sergio Gambino – ci insegna che non dobbiamo mai abbassare la guardia per quanto riguarda la sicurezza stradale. I comportamenti sconsiderati di alcune persone rischiano di diventare un pericolo vero e proprio per sé stessi e per la comunità tutta. Ecco perché, insieme al comando, abbiamo deciso che i controlli saranno intensificati nel corso dei weekend estivi: per garantire strade sicure».