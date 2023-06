Un uomo di 52 anni è finito in ospedale dopo aver mangiato fiori di maggiociondolo scambiati per fiori di acacia. E’ accaduto a Varese Ligure durante un’escursione sul monte Grottero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato l’uomo in codice rosso al San Martino di Genova.

