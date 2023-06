Aumenta l’occupazione in Liguria: +4,8% rispetto al 2022

Posted on

Savona. E’ arrivato in queste ore nelle librerie cittadine il libro “Savona a memoria. Guida per il viaggiatore curioso”, scritto da Ferdinando Molteni con le fotografie in bianco e nero di Franco Olivetti. Il libro racconta in modo non convenzionale la città e i suoi protagonisti. E cerca di descriverla ad un viaggiatore che abbia davvero […]