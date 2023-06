Sanremo, La Giunta comunale ha stanziato 50mila euro per i soggiorni estivi per i disabili

Posted on

Spotorno. Ci sono prove di dialogo nel campo del Centrodestra in vista delle elezioni di sindaco e consiglio comunale in programma a giugno nella cittadina del Ponente savonese. A guardarsi con interesse a distanza, due candidati , uno della Lega Nord, Franco Bonasera, in corsa ormai da mesi e l’altro Matteo Marcenaro oggi in quota […]