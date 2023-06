Fondi del PSR per interventi sulla sentieristica del GAL Savonesi

Gli interventi sulla sentieristica finanziati dal G.A.L. Valli Savonesi con fondi PSR Regione Liguria sono in corso di realizzazione tramite i Comuni capofila di ogni area provinciale. Gal aveva coordinato intese tra comuni limitrofi per una miglior fruizione dei fondi messi a Bando. Cisano sul Neva, Finale Ligure, Cairo Montenotte, Millesimo hanno svolto il ruolo di capofila aggiudicandosi il finanziamento per i lavori anche sui comuni vicini.

Allo scopo di dare continuità ed omogeneità alla sentieristica che deve avere i requisiti previsti dalla REL (Rete Escursionistica Ligure) ed anche per sollevare da incombenze i comuni minori con difficoltà nei servizi tecnici tecnici e per le anticipazioni, che avrebbero dilungati i tempi, Il Parco del Beigua con i comuni Urbe , Sassello, Stella e Pontivrea hanno svolto la stessa operatività con risorse proporzionalmente maggiori, dato che sono comprese in zona Strategia Aree Interne.

Con questo Bando i Comuni hanno ottenuto € 2.059.000,00 di finanziamenti, ormai da tempo assegnati, per la sentieristica Outdoor. Cisano sul Neva ha realizzato interventi, oltre che sul proprio territorio, anche in Arnasco, Balestrino, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Garlenda, Nasino, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello con un progetto che ha dato continuità ai sentieri ed ha concluso per primo gli interventi.

Collegato a questo anche altri Bandi rivolti agli operatori economici dell’entroterra con i quali GAL ha messo a disposizione € 929.889,56 (OutDoor 1) ed € 1.179.774,95 (OutDoor 2). Buona parte delle imprese hanno ricevuto gli atti di ammissione a finanziamento, anche le extra agrituristiche come alberghi, pensioni, campeggi e bed & breakfast; le domande sul bando 2 sono in corso di istruttoria. Circa 70 domande in complessivo .

Tutti i 51 Comuni del territorio GAL stanno fruendo di questa opportunità ed i capofila hanno ricevuto gli atti di ammissione a contributo al 100% a fine 2021. Alcuni comuni hanno chiesto proroghe collegate all’emergenza Covid ed all’aumento dei costi per la guerra in Ucraina e pertanto hanno appaltato i lavori che sono oggi in corso oppure stanno per concludere le procedure di affidamento e consegnare i lavori.

La segreteria del Gal ha svolto un’attività di supporto costante ed affidabile per il raggiungimento di questi risultati.