Lerici, si spoglia nudo sugli scogli compiendo atti di autoerotismo: arrestato 36enne

Inversione di tendenza per quanto riguarda i numero COVID in Liguria. Torna a crescere il numero degli ospedalizzati: 10 in più rispetto a ieri per un totale di 392. In intensiva restano in 5. Non ci sono stati decessi. I contagi sono 839 emersi da 4677 tamponi.