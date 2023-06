Genova, operazione antidroga dell Guardia di Finanza: arrestate 9 persone

E’ di 9 arresti il bilancio dell’operazione antidroga della guardia di finanza di Genova che ha bloccato e sequestrato l’importazione di un quintale di droga. Le indagini sono partite dall’arresto di due dominicani avvenuta a dicembre quando sequestrarono un cittadino italiano che alla vista dei militari dell’Arma aveva raccontato di essere stato sequestrato. Il rapimento era stato organizzato dai due per estorcere all’uomo informazioni per rintracciare il presunto responsabile del mancato arrivo di un carico di cocaina in Liguria . Il giro era stato monitorato dalla guardia di finanza, con indagini e con l’invio di un finanziere infiltratosi nell’organizzazione sotto copertura. Perquisizioni sono in corso a La Spezia, Massa, Carrara e Pisa. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per l’importazione dei 100 chili di cocaina, sequestro di persona e detenzione di droga.

