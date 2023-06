Calcio, Sampdoria: passi avanti per l’iscrizione alla B: trovata la quadra con gli agenti

Passi avanti per l’iscrizione in Serie B della Sampdoria che ha raggiunto l’accordo con il 60% degli agenti per la ristrutturazione del debito. Domani verranno definiti gli ultimi dettagli con le banche. Il passo successivo sarà la presentazione del piano al Tribunale che darà l’ok in tempo utile per l’iscrizione al campionato di Serie B. Nel frattempo, dopodomani in prima convocazione ci sarà l’assemblea degli azionisti della Samp in cui si approverà il bilancio al 31 dicembre 2022.

