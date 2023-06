Berlusconi, Regione Liguria con il gonfalone ai funerali in Duomo. Presidente Toti: “È la fine di un’epoca

Posted on

Trasporto pubblico gratuito per tutti a supporto della vaccinazione anti Covid. Si amplia così l’iniziativa già avviata per gli over 80; dopo la gratuità dedicata agli anziani, AMT estende questa opportunità a tutti i cittadini, senza limiti di età, che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a fare la vaccinazione anti Covid 19. La gratuità […]