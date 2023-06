Varazze, nuvole e pioggia accompagnate da una tromba marina

Posted on

Allestito un gazebo in Piazza della Vittoria Il comune di Ceriale ha ottenuto un contributo di 42000 euro per implementare iniziative contro il commercio abusivo. La Municipale, a questo scopo, ha allestito un gazebo informativo in piazza della Vittoria in cui vengono spiegate norme e conseguenze in tema di abusivismo commerciale sulle spiagge e non […]