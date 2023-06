Memorie d’inchiostro: appuntamento a Balestrino sabat 10 giugno

Prosegue il ciclo di conferenze “Memorie d’inchiostro”, organizzato da FormaeLucis con la collaborazione dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperiaper estendere la conoscenza del patrimonio storico e archivistico delle parrocchie diocesane.

Il prossimo appuntamento sarà il 10 giugno alle ore 16.00 a Balestrino, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. Sarà un momento di comunione e di scoperta della storia del paese e dei beni artistici custoditi in parrocchia. Attraverso i documenti archivistici schedati si potrà approfondire, per esempio, la storia della statua dell’Annunciazione eseguita dallo scultore Domenico Perasso e custodita nell’Oratorio in frazione Borgo.Grazie all’approvazione della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria, saranno inoltre esposti in mostra alcuni esempi di documenti d’epoca e registri parrocchiali.

Gli eventi de ciclo “Memorie di inchiostro” proseguiranno lungo tutto l’anno in corso per raccontare il patrimonio culturale diocesano al pubblico, specialmente ai parrocchiani che potranno avvicinarsi ancora di più alle proprie radici e riscoprire la centralità diregistri e documenti parrocchiali per la ricostruzione storica di storie singole e generali.

È attualmente visitabile al Museo Diocesano di Albengala mostra temporanea “In Coena Domini” (31 marzo – 1 ottobre 2023) che vede esposto, all’interno del rinnovato percorso museale, il Cenacolo di Villa Guardia, un gruppo scultoreo ligneo risalente ai primi del Cinquecento, tra le più suggestive creazioni dell’arte popolare del ponente ligure. Il Museo di Albenga e la sezione distaccata di Pieve di Teco, all’Oratorio della Ripa,custodiscono collezioni d’eccellenza, visitabili insieme al prezioso accompagnamento delle audioguide di ultima generazione, compagne di viaggio virtuali alla scoperta dei capolavori artistici esposti.

