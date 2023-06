E’ un migrante somalo di 20 anni la persona trovata morta domenica scorsa a Bordighera sulla riva del mare in una spiaggia sul Lungomare. Per risalire all’identità sono al lavoro sia i Carabinieri che la Guardia Costiera. Il giovane, così come stabilito dall’autopsia è morto per annegamento.

Bordighera, trovato cadavere di un uomo in spiaggia

