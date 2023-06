Spaccio tra Torino e Sanremo: misure cautelari per 17 persone

Sono 17 gli arresti compiuti dai Carabinieri di Torino che hanno smantellato un giro di droga sull’asse Torino-Sanremo. Dieci persone sono finite in carcere mentre 5 sono stati messi ai domiciliari e due hanno l’obbligo di firma. Per tutti l’accusa è di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbero ceduto in cambio di denaro cocaina, hashish e marijuana che venivano spacciate sia nel capoluogo piemontese che in Liguria all’interno delle abitazioni dei pusher dove poi si recavano i clienti.

Informazioni sull'autore del post