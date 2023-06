Piano socio sanitario. Continua il percorso di condivisione sul territorio ligure: oggi il confronto in Asl 3

Posted on

“Una bella giornata per ringraziare tutti coloro che indossano una divisa, nel caso specifico le Forze della Polizia di Stato, ma non per questo meno fanno Carabinieri, Guardia di Finanza o la Polizia Municipale che ogni giorno, in qualche modo, mettono a rischio loro stessi e, certamente, mettono impegno ed energia nel garantire la sicurezza […]