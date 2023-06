Ospedale di Albenga, Mai (Lega): “Incontro con i Sindaci del comprensorio albenganese giovedì 22 giugno”

Posted on

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020-2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Pablo Andrés Garbini, difensore argentino classe 1983. Garbini nell’ultima stagione ha vestito le maglie prima dell’AC Delta Porto Tolle (Serie D girone C) e poi dell’US Inveruno (Serie D girone C). Nella stagione 2017-2018 ha inoltre vinto […]