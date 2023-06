E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale “Villa Scassi” di Genova per ustioni un uomo vittima di un incidente avvenuto all’interno di un cantiere di lavoro dove una bombola di acetilene ha preso fuoco per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo in breve tempo.

