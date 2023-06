Genova, addetto all’acqua accoltellato. I Sindacati: “Preoccupati per quanto accaduto”

“Siamo preoccupati per quanto accaduto al lavoratore della Barbagli Srl che questa mattina, nel pieno della sua attività, è stato ferito durante lo svolgimento delle sue operazioni quotidiane”. Le sigle sindacali OO.SS. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec intervengono con una nota sull’accoltellamento dell’addetto avvenuto questa mattina. “Le segreterie, le Rsu e i lavoratori tutti denunciano che è necessario trovare una soluzione al riguardo, specie su attività più sensibili e svolte in zone della nostra città critiche, individuando una modalità che garantisca la sicurezza degli operatori in questione che hanno rapporto diretto con l’utenza. A tal proposito le segreterie chiedono un incontro urgente all’azienda, alla committente, al Comune e agli enti preposti alla sicurezza cittadina, per affrontare e trovare la strada utile al superamento dei problemi evidenziati”, concludono i sindacati.

Genova, piomba contatore dell’acqua a inquilino moroso: viene accoltellato

