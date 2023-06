Dal 1° giugno attiva in Liguria la distribuzione dei presìdi per il monitoraggio della glicemia

Dal 1 giugno 2023 è attiva in tutta la Regione Liguria la distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia attraverso il canale DPC (Dispensazione farmaci e dispositivi medici da parte delle Farmacie per conto dell’ASL). Questo permetterà di ritirare direttamente presso le Farmacie aperte al pubblico, con la tessera sanitaria della persona avente diritto, i prodotti: strisce per monitoraggio glicemia, lancette pungidito, aghi per insulina, prescritti sul Piano di Automonitoraggio Glicemico (PAG).

Possono usufruire del servizio tutti i residenti in Liguria in possesso di un PAG attivo contenente presidi aggiudicati in gara regionale e prescritto in Regione Liguria. Nel caso il PAG non fosse ancora stato informatizzato o mancasse il consenso informato, per autorizzare il trasferimento al programma informatico regionale, è necessario rivolgersi, con un documento di identità, presso: le Farmacie; gli attuali centri di distribuzione di materiale sanitario per diabetici della ASL2 (Savona, Finale Ligure, Albenga e Cairo Montenotte); gli Ambulatori diabetologici di riferimento.

Al momento del ritiro dei dispositivi verrà consegnato un elenco dei presidi ritirati e la data del successivo ritiro. La frequenza con cui è possibile ritirare i presidi è indicata dal medico ed è di norma trimestrale.

Non cambia nulla invece per il materiale di consumo dei microinfusori e i sensori per il monitoraggio della glicemia, il cui ritiro avverrà come di consueto presso i presidi territoriali della ASL.