Sottoscritto il Protocollo di intesa tra ANCI Liguria e Unpli per incrementare le collaborazioni tra Comuni e Pro loco

Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Anci Liguria e Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) – Comitato regionale ligure, per incrementare le opportunità di collaborazione fra Comuni e Pro loco e sviluppare ulteriori azioni sinergiche finalizzate in primis alla promozione culturale e turistica dei territori, da incardinare nei binari delle forme di collaborazione pubblico-privato nell’ambito della coprogettazione e co-programmazione previsti dalla riforma del Terzo settore e dai Partenariati speciali.

Anci Liguria considera Unpli Liguria come interlocutore primario e diretto dei Comuni, per la realizzazione delle varie iniziative di promozione, informazione ed animazione turistica. L’Associazione si impegna a sensibilizzare i Comuni all’utilizzo ad uso gratuito da parte delle Pro loco di beni di proprietà pubblica da destinarsi allo svolgimento delle attività istituzionali delle stesse o comunque alle finalità di pubblico interesse; a segnalare ad Unpli Liguria le necessità espresse da Comuni in merito alla costituzione di Pro loco sui territori favorire e a supportare l’istituzione di nuove pro loco nei Comuni ove non siano presenti.