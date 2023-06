Ponte del 2 Giugno, è incubo rientro: 11 km di coda tra Borghetto S.S. e Finale Ligure

Posted on

Tragedia a Finale Ligure dove un arrampicatore di origine tedesca di 56 anni è precipitato per cause da accertare dalla Rocca di Perti perdendo la vita. Alla base della caduta un errore umano in fase di discesa a corda doppia. L’uomo era in compagnia della famiglia ed è precipitato per 15 metri, inoltre la vittima […]