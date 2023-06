Alluvione in Emilia Romagna: i tifosi del Genoa raccolgono 3000 euro e beni di prima necessità

Posted on

Una Sampdoria in crescita costante quella vista in questi primi 270′ di campionato in cui i blucerchiati hanno dimostrato qualità, grinta, temperamento e un’ottima organizzazione di gioco. Eccetto la sconfitta subita contro il Milan, i test contro Sassuolo e Inter hanno certificato il buon lavoro fatto dal tecnico Roberto D’Aversa in questa prima fase di […]