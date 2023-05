Pallanuoto, La Rari Nantes Savona si assicura l’attaccante ungherese Balazs

Posted on

Archiviato il faticosissimo successo contro la Reggina in Coppa Italia, la Sampdoria è pronta per il debutto di questo pomeriggio alle 18.30 contro l’Atalanta al “Ferraris”. Sarà la prima di due gare casalinghe che affronteranno i blucerchiati che riceveranno tra sette giorni la Juventus. Un avvio non certo facile per la squadra di Giampaolo, reduce […]