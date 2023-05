Genova, lutto al San Martino per la morte del prof. Paolo Pelosi

Posted on

Il pontile si sviluppa con una larghezza di 6 metri e una lunghezza di 115 metri. In totale 12 campate Ha preso il via a Ceriale l’intervento di manutenzione straordinaria del pontile “Carlo Camino”, un’opera che rientra nei lavori pubblici presentati dall’amministrazione comunale per questo mandato. Il pontile si sviluppa con una larghezza di 6 […]