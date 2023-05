Cessione Sampdoria, Toti: “Una buona notizia per il calcio”

“La Sampdoria è salva! Una buona notizia per il calcio, per la città e per i tanti tifosi che anche in questo anno così difficile non hanno mai smesso di sostenere la loro squadra. Buon lavoro alla nuova proprietà con l’augurio che possa valorizzare al meglio la storia blucerchiata e riportare il club genovese al prestigio che merita”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

