Giro d’Italia 2023, tutte le statistiche

Posted on

Albisola. Una sconfitta senza drammi. A Sestri Levante il 2-0 subito dai “corsari” non ha cambiato nè la classifica nè ridimensionato le ambizioni della squadra “ceramista”. Acquisita la salvezza, seppur non ancora aritmeticamente, resta aperta la strada che può regalare ai biancocelesti un play off. Il punto che separa il quinto posto dalla squadra di Fossati […]