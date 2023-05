Cogoleto, ruba l’energia elettrica a un palo dell’illuminazione pubblica: denunciato turista lombardo

Posted on

E’ accaduto stanotte Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Non si registrano feriti. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia, […]