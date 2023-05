Savona, l’Associazione Italiana Arbitri festeggia i suoi primi 100 anni: il 10 giugno la festa a bordo di Costa Smeralda

Posted on

FINALE . Oggi alle 17, allo stadio Borel di Finale va in onda un’amichevole coi fiocchi. Una gara che testerà oltre che la tenuta, anche i nervi dei giocatori schierati in campo. I giallorossoblu del presidente Candido Cappa sono sempre stati ,sul campo di via Brunenghi, un avversario ostico per i savonesi e lo potrebbero […]