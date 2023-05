Cellulari e droga lanciati nel carcere di Genova, Tristaino (Sappe): “Necessario potenziare la sicurezza interna”

Involucri contenenti droga e telefonini cellulari all’interno del carcere di Marassi. La tecnica è quella del lancio che raggiunge il cortile dove i detenuti usufruiscono dell’ora d’aria.

“Ci congratuliamo con i colleghi del carcere di Marassi che, per l’ennesima volta si distinguono per l’impeccabile servizio, svolto con grande attenzione e professionalità”. afferma Vincenzo Tristano, segretario regionale ligure del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “È assolutamente necessaria potenziare tecnologicamente la Sala Regia, fulcro del monitoraggio della sicurezza interna ed esterna, il ripristino del servizio delle sentinelle sul muro di cinta, anche in considerazione che attiguo al carcere vi è un grande supermercato e lo stadio dal quale è probabile che avvengano i lanci nonché urgentissimi interventi per rendere sempre funzionanti ed efficienti i sistemi anti-scavalcamento ed anti-intrusione. Ma fondamentale è anche che vengano assegnati alla Direzione del carcere di Marassi anche i fondi per l’acquisto di apparecchi inibitori ai droni (capaci di arrivare fin sulle finestre delle celle”. Ieri, infatti, nel carcere genovese sono stati rinvenuti 5 cellulari e 80 grammi di droga.

