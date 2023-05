Lutto nel giornalismo ligure: è morto Gianfranco Sansalone

Si è spento Gianfranco Sansalone. giornalista professionista, già consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, eletto in Liguria, e revisore dei conti dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. Aveva 65 anni. Era nato nel 1957 in Calabria, giornalista professionista dal 1983, aveva lavorato per diverse testate nazionali e locali tra le quali l’Unità, Il Secolo XIX, Corriere della Sera/Università, Ansa, Aga, Rai. Specializzato in comunicazione e nella realizzazione di house organ e newsletter, ha svolto consulenze di strategie di comunicazione e docenze (comunicazione, tecnica di scrittura, linguaggio giornalistico, progettazione di giornali aziendali e di associazioni). Curatore di varie mostre e relativi cataloghi, ha scritto, da solo o con altri, circa una decina di volumi su vari argomenti (tra i quali due libri di racconti), oltre alle 20 edizioni dell’Agenda della Comunicazione. Negli ultimi anni si era trasferito a Vinci in Toscana dopo aver abitato per diverso tempo ad Arenzano.

