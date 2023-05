A12, crollano cavi di illuminazione all’interno della galleria Monte Sperone: autostrada riaperta nel tratto Genova Est-bivio A12-A7

E’ stato riaperto il tratto di A12 tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 chiuso da ieri dopo il crollo di un cavo elettrico degli impianti di illuminazione e di un faro all’interno della galleria Monte Sperone. Fortunatamente non si sono avute vittime ma tre feriti trasportati in codice giallo in ospedale. Il cavo, infatti, cadendo, ha infranto il parabrezza dell’auto su cui viaggiavano le tre persone. Danneggiati altri 3 veicoli. Sono in corso le indagini della Polizia per i rilievi del caso che stabiliscano dinamica e cause del cedimento. La galleria, sequestrata, e quindi chiusa è stata riaperta, come fa sapere Aspi “grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e pertanto lungo il tratto al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia”. Avviate da parte della magistrature le indagini.

