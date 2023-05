Santa Margherita Ligure: venerdì 26 maggio e sabato 3 giugno le rappresentazioni degli spettacoli vincitori del premio di teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati”

A seguito del responso della qualificata giuria, è ora arrivato il momento di mettere in scena, a Santa Margherita Ligure, le rappresentazioni vincitrici della seconda edizione del premio di teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati”.

Come lo scorso anno, il premio era suddiviso in due sezioni: una con bando diffuso a livello nazionale, per compagnie di professionisti operanti nell’ambito del teatro per ragazzi; e l’altra con bando diffuso a livello regionale per le scuole Primaria e Secondaria di Primo grado, con lavori svolti nell’ambito del percorso scolastico annuale.

I lavori dei ragazzi vengono messi in scena questo venerdì, 26 maggio, all’auditorium della scuola media Vittorio G. Rossi di via Generale Liuzzi, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della ratifica, da parte del Parlamento italiano, della dichiarazione Onu dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre l’indomani, sabato 27 maggio.

Venerdì alle 10:30 verrà messo in scena lo spettacolo vincitore della sezione del premio riservato alle scuole Primarie della Liguria, proposto dalla classe 3^ A della scuola elementare Scarsella di Santa Margherita Ligure, dal titolo “Solo con la bocca”.

Al pomeriggio, alle 16:30, sullo stesso palcoscenico, sarà la volta dei vincitori del premio riservato alle scuole Secondarie di Primo grado, che è andato al Laboratorio tEAtrO 21 (dai 10 ai 14 anni) dell’Istituto Comprensivo n° 21 “Salvo D’Acquisto” di Follo e Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia, con l’opera intitolata “…in equiLIBERO”.

Sabato 3 giugno, giorno del compleanno del maestro Luzzati, alle ore 21:00, al parco del Flauto Magico di corso Rainusso, sarà la Compagnia Teatro appeso a un filo di Genova a rappresentare lo spettacolo “Capricciolò”, il violino di Paganini, vincitore della seconda edizione del premio nazionale di teatro per ragazzi, intitolato alla memoria di Emanuele Luzzati, al quale erano state ammesse, entro il termine dello scorso 31 marzo, le candidature di cinquantacinque compagnie, provenienti da diverse regioni italiane. Seguirà la cerimonia di premiazione, l’ingresso per il pubblico è libero.

In caso di maltempo, lo spettacolo in programma sabato 3 giugno verrà messo in scena, sempre alle 21:00, all’auditorium dell’istituto comprensivo di Santa Margherita Ligure, in via Generale Liuzzi.

L’iniziativa è promossa e organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure ed è patrocinata dalla Regione Liguria.

