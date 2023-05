Cultura alimentare e rispetto dell’Ambiente: il Comune di Savona coinvolge le scuole nel progetto

Posted on

Savona. La Corale Alpina Savonese con il patrocinio della Città di Savona, della Diocesi di Savona-Noli e della ASL2 Savonese promuove per questa sera alle 21 nella Chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico di Savona in Via Mistrangelo organizza la 39ª Rassegna di Cori. Partecipano: Corale Alpina Savonese diretta dal M° Eugenio Alipede; […]