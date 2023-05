Bordighera, hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dell’ospedale Saint-Charles

Hanno preso il via ieri i lavori di restyling presso l’ospedale Saint Charles di Bordighera, come contrattualmente previsti.

A riguardo è stata già predisposta idonea cartellonistica informativa per garantire alla popolazione il minor disagio possibile e l’azienda si scusa per eventuali disagi temporanei. I lavori avranno una durata presunta di 4 mesi e prevederanno opere edili ed impiantistiche volte alla realizzazione di locali all’avanguardia, che rispetteranno le normative vigenti in termini di accreditamento e l’inserimento di tecnologie all’avanguardia.

Gli interventi sono i seguenti:

Implementazione terza sala operatoria e realizzazione di un nuovo spazio per la preparazione e il risveglio dei pazienti;

realizzazione ex novo di un reparto di terapia intensiva di 5 posti letto di cui uno isolato che sarà ubicato nell’ala centrale al terzo piano dell’edificio principale, in adiacenza al blocco operatorio per la miglior gestione dei pazienti critici;

sostituzione della risonanza magnetica all’interno del reparto di radiologia al piano terra con l’installazione di una nuova apparecchiatura ad elevate prestazioni tecnologiche;

lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’atrio principale al piano terra dell’edificio.

