Ventimiglia, un centinaio di persone ha preso parte alla manifestazione “No borders”

Posted on

Pietra Ligure. Nella giornata di oggi pomeriggio in viale Pontelungo è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di 18 ovuli di eroina. L’uomo è stato condotto alla locale caserma dei carabinieri per gli accertamenti del caso. Disposto l’arresto, è stato condotto presso il carcere di Imperia in attesa di procedimento. Informazioni sull'autore del post Redazione […]