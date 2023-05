Calcio, Lecce e Spezia si fanno travolgere dalla paura: solo 0-0 e tutto (quasi) invariato

La paura di perdere frena Lecce e Spezia che non vanno oltre lo 0-0 nel big match salvezza che lascia tutto invariato. I liguria adesso staccano di una lunghezzai il Verona mantenendo nel mirino anche i pugliesi che salgono a +3 sul terz’ultimo posto. Gli ultimi 180′ vedono i liguri affrontare in casa il Torino e in trasferta la Roma, più semplice il compito del Verona che riceve al Bentegodi l’Empoli già salvo e chiuderà a San Siro contro il Milan, il Lecce va a Monza e chiuderà in casa contro il Bologna. La partita non ha offerto nessuno spunto con zero conclusioni da una parte e dall’altra, lo Spezia si è distinto per una maggior intraprendenza ma senza creare pericoli. Nella ripresa l’unica vera palla goal arriva sui piedi di Ekdal che da pochi passi si fa murare la conclusione a botta sicura.

LECCE – SPEZIA: 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (58′ Askildsen), Blin, Oudin; Strefezza, Colombo (58′ Ceesay), Di Francesco (92′ Pezzella). All. Baroni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi (82′ Ferrer), Bourabia (62′ Zurkowski), Esposito, Ekdal, Reca; Shomurodov (62′ Agudelo), Nzola. All. Semplici.

AMMONITI: 48′ Umtiti (L), 58′ Wisniewski (S), 85′ Esposito (S), 88′ Nzola (S), 89′ Blin (L);

