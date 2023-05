Carro, incornato da toro finisce in ospedale

Posted on

Nella sala operatoria “ibrida” dell’Ospedale San Paolo di Savona sono stati eseguiti, per la prima volta in Liguria in una sala operatoria di questo tipo, due delicatissimi interventi di estrazione di elettrocateteri. La metodica di estrazione dei cateteri è praticata da una quindicina d’anni in Italia, in diversi centri ospedalieri di eccellenza. Dato l’elevato rischio […]